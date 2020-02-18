Aslıhan Karalar: Bu dönem sonunda mezun oluyorum

Dizi seti ve okul arasında yoğun bir tempoda yaşadığını söyleyen Aslıhan Karalar, yoğunluktan bulduğu ilk fırsatta yakın dostları ile bir araya geldi.

Arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Dizi çok güzel gidiyor. Çok profesyonel, çok başarılı bir ekiple çalışıyoruz. Nasipse bu sene okulda son senem. Bu dönem sonunda artık mezun oluyorum. Hem iş, hem okul biraz yoğun oluyor tabii ki ama ikisini de severek yaptığım için bu yoğun tempodan keyif alıyor, mutlu oluyorum" açıklamasında bulundu.