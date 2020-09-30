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30.09.2020 - 08:24 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Aslıhan Turan: Restoran hayalim bekleyecek

Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Turan, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Aslıhan Turan: Restoran hayalim bekleyecek
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Aslıhan Turan, Nişantaşı'nda ev ve mutfak ürünleri satan bir mağazadaydı. Turan, kız kardeşiyle restoran açma hayalinin şimdilik erken olduğunu anlatıp, "Bugün evle ilgili alışverişe çıktım. O işleri yapmaya daha vakit var, ileride düşüneceğim. Kardeşimle düşündüğüm bir iş o. İleriye dönük bir plan ya da hayal gibi bir şey. Zaten hem yeni bebek hem de Hamza var" dedi.

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Turan, çocuklarına babaları Arda Turan'ın oynadığı maçları izletip izletmediği sorusuna ise "Dün bebeğimize forma giydirip bir paylaşım yaptım, çocuklara çok fazla televizyon izletmiyorum" diye cevap verdi.

Aslıhan Turan: Restoran hayalim bekleyecek

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    Cadde Yazarları

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