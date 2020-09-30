30.09.2020 - 08:24 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Aslıhan Turan: Restoran hayalim bekleyecek
Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Turan, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Aslıhan Turan, Nişantaşı'nda ev ve mutfak ürünleri satan bir mağazadaydı. Turan, kız kardeşiyle restoran açma hayalinin şimdilik erken olduğunu anlatıp, "Bugün evle ilgili alışverişe çıktım. O işleri yapmaya daha vakit var, ileride düşüneceğim. Kardeşimle düşündüğüm bir iş o. İleriye dönük bir plan ya da hayal gibi bir şey. Zaten hem yeni bebek hem de Hamza var" dedi.
Turan, çocuklarına babaları Arda Turan'ın oynadığı maçları izletip izletmediği sorusuna ise "Dün bebeğimize forma giydirip bir paylaşım yaptım, çocuklara çok fazla televizyon izletmiyorum" diye cevap verdi.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.