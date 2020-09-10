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10.09.2020 - 13:39 |

Aslıhan Doğan Turan, Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın ikinci çocukları Asil Aslan 3 ay önce dünyaya geldi. Aslıhan Doğan, sosyal medya üzerinden ilk kez Asil Aslan'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Aslıhan Doğan Turan, Asil Aslan'ın yüzünü gösterdi
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2018 yılında çocukluk arkadaşı Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan, kısa bir süre sonra baba olmuştu. Çift ilk çocuklarına Hamza Arda adını vermişti.  Galatasaray'a transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci oğulları Asil Aslan, Haziran'da dünyaya gelmişti.

ASİL ASLAN 3 AYLIK OLDU
Zaman zaman sosyal medya hesabında mutlu aile pozlarını paylaşan Aslıhan Doğan Turan, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Turan, oğlu Asil Aslan'ın üç aylık haliyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan Doğan Turan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda beş çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" demişti. 

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