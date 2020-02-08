08.02.2020 - 10:00 | | EMRAH AKÃ‡AAY
Ata Demirer evlilik sorusunu duyunca...
Komedyen Ata Demirer, Ã¶nceki akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ndeki dÃ¼zenlenen gÃ¶sterisi sonrasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Gazetecilerin "Alara Bozbey'le tekrar barÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Bir evlilik teklifi oldu mu aranÄ±zda?" ÅŸeklindeki sorusuna Ata Demirer, "ArkadaÅŸlar hava Ã§ok soÄŸuk. Sizleri Ã¶pÃ¼yorum" ÅŸeklinde kaÃ§amak cevap verdi ve aracÄ±yla Cihangir'deki evinin yolunu tuttu.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez iliÅŸkilerine ÅŸans veren Ã§iftin, Geyikli'de evlenecekleri iddia edilmiÅŸti.Â