19 MAYIS’A ÖZEL KUTLAMA

Şendir Ailesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bahçelerinde spor yaparak kutladı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, bu sene koronavirüs dönemine denk geldi. Her yıl büyük bir coşku ve sevinçle kutlanan bu özel günde ne yazık ki hepimiz evlerdeyiz... Etkinlikler, meydanlarda değil; dijital ortamlarda kutlanacak. Şendir Ailesi ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Son dönemde yaşanan negatif ruh halini ortadan kaldırmak için kolları sıvayan cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Şendir’in, Bebek sırtlarındaki evinin bahçesi spor alanına dönüştü. Duru ve Furkan Karabacak ile bir haftadır yaptıkları birbirinden güzel hareketleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan aile, coşkuyu dostlarıyla paylaştı.