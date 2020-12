2021 UMUTLA...

2020, Covid-19 nedeniyle tüm dünya için unutulmaz bir yıl oldu. Bildiklerimiz, alışkanlıklarımız değişti. Çoğunlukla zordu belki ama öğreticiydi de... 2021’i karşılamaya saatler kala iş ve cemiyet hayatının dost simalarına, bu zorlu seneyi, hayatlarında nelerin değiştiğini ve yeni yıldan beklentilerini sorduk. İşte ünlü isimlerin yanıtları...

Monik İpekel ‘Boş şeylere üzüldüğümüzü gördük’

“Bu yıl hepimiz için zor ancak öğreticiydi. Öncelikle sağlığın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Sağlık görevlisi ve tüm emekçilerinin birer kahraman olduğu, yardımın en güzelini yaptıkları ve komşuluk kavramı hatırlatıldı. ‘Yardımseverlik bulaşıcıdır’ dedik,

ailenin önemini anladık.

Boş şeylere üzüldüğümüzü gördük. Hele korona ile depremi, sel ve yangın afetini yaşamak senenin en acı tablosuydu. Bunların üstesinden gelecek makamlarımız ve yürekli insanlarımız ile birbirimize yardımcı olduk. Öğrenmeyenin canı sağ olsun...”

Emir Bahadır ‘Yaşamın değerini anladım’

“Öncelikle 2020 gerçekten büyük bir değişim yılı oldu diyebilirim. Hayatın yoğunluğunda kendime zaman ayırmayı unuttuğumu fark ettim. Vakit bulamadığım için okuyamadığım, kütüphanemde duran kitapları teker teker okuma fırsatı buldum.

İşlerime eskisinden daha fazla yoğunlaşmama ve fikirlerimi hayata geçirmeme yardımcı oldu. Hızlı yaşamın değil, kaliteli yaşamın değerini bir kez daha anladım. Kendimi eksik hissettiğim konularda, geliştirme fırsatı buldum. “

Ebru Sanver ‘2020 unutulmazlar arasında yerini aldı’

“1720 yılında Marsilya Salgını, 1820’de Kolera Pandemisi, 1920’de İspanyol Gribi’nden 100 yıl sonra 2020 koronavirüs ile unutulmayacak seneler arasında yerini aldı. Koronalı günler bize ağzımızdan düşmeyen ‘Her şeyin başı sağlık’ cümlesinin sözde değil, özde olduğunu beynimize altın harflerle yazdı. Yanındayken bile insanın çocuklarına sarılamamasının ne büyük bir hasret olduğunu ve tabii ki dostlarla vakit geçirmenin ne büyük bir mutluluk olduğunu hatırlattı.”

Aslıhan Koruyan Sabancı: ‘Mesajlarla doluydu’

“Bütün Dünya için zor bir sene oldu, mesajlarla dolu ve alınması gereken dersler olan bir yıldı. Tabiat ana, kendisine yıllarca verdiğimiz tahribat karşısındaki isyanını dile getirirken; iklim değişikliği, hava ve denizlerin kirliliği gibi konuların karşısında daha aktif olmamız gerektiğini söyledi. ‘Bana iyi bakın ki ben de size iyi bakabileyim, aslında tüm çareniz ve tek sığınağınız benim’ dedi. İnsanlığın tabiata verdiği durdurulamaz tahribatı önlemek için hepimizi eve kapattı, sessizlik ortamı sağladı ve bu sessizlike biz dinledik... Yaradanımıza, sağlığımıza, ailemize ve sevdiklerimize, sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza tüm fedakarlıkları için şükrettik.”

Pervin Ersoy ‘Şükür ve tevekkülü hatırlattı’

“2020 benim için, birçok ders, edinilmiş birçok tecrübe oldu. Her daim gündemimize almamız gereken, şükür ve tevekkül kavramlarını bir kez daha hatırlattı. Bildiğim ve inandığım tek şey, bu pandemi döneminde de değişmedi; ‘Neydim ne olacağım’ bu sözü hep bir kenarda tutmamız lazım. Bir minicik virüs, tüm yaşantımızı, düzenimizi, alışkanlıklarımız altüst etti. Yaşağımız özgür hayata uzaktan baktırdı bizi, buradan da kıymet bilmenin önemini çok net bir şekilde anladık. Yaşadığımız her mutlu anın, sağlıkla aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.”

Nuri Develi ‘Dilerim 2021 eskisini aratmaz’

“Eşi benzeri olmayan bir yıla veda etmeye hazırlanırken, 2021 için umut doluyuz çünkü umut etmek hep güzel bir seçenektir. 2020 bize çok şey öğretti. En başta elimizdekinin değerini bilmeyi ve şükür etmeyi... Başta sağlığın, ailemizin, sosyal hayatımızın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Dilerim yeni yıl eskisini aratmaz ve tekrar sağlıkla ve daha duyarlı olarak hayatlarımıza döneriz.”

Baran Aras ‘Önceliklerimiz değişti, ihtiyaçlarımız farklılaştı’

“Bu yıl bize ‘Hayat sen plan yaparken başına gelenledir’ sözünü bir kere daha hatırlattı. Bir önceki sene yaptığımız planları hayata geçirme hedeflerindeyken tamamen yeni planlar yapmak ve çok hızlı karar almak zorunda kaldığımız bir yıl oldu. Önceliklerimiz değişti, ihtiyaçlarımız farklılaştı ve asıl sevmenin fedakârlık olduğunu tecrübe ettik. Sağlığın kıymetini bir kere daha öğretti.”

Nilüfer Bulut ‘Hepimizi büyüttü’

“2020 sanırım hepimizin hafızasına unutulması imkansız bir yıl olarak kazandı. Ben şahsen zamanı değerli yapan asıl şeyin, hayatın kendisi olduğunu anladım. 2020 için herkes ‘Felaketler yılı’ diyor ama ben farklı düşünüyorum. Bence insanlığın sınav yılı oldu, hepimizi hızla büyüttü, nelerin önemli olduğunu öğretti.”

Elif Ergin ‘Öğreti yılı oldu’

“2020, hayatı daha iyi anlamak adına bir fırsat oldu. Farkındalıklar arttı. Sağlıklı yaşamak ve hayattan keyif almak için herkesin birbirinden sorumlu olduğunu, aslında sevginin, ailenin, aşkın, dostluğun, kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bu yılı öğreti yılı olarak değerlendiriyorum..”

Hilal Mocan ‘Pandemi bizi yalnızlaştırdı’

“Üst üste gelen felaketler, şehit haberleri ve tüm dünyayı etkileyen pandemi bu seneyi ‘Kabuslar yılı’ olarak hafızama kazıdı. Pandemi bazı şeylerin de ne

kadar önemli olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bizi yalnızlaştırdı. Aylardır evlerimize kapandık, maskeli bir toplum olduk, değil sarılmak yan yana bile gelemiyoruz.”

Seyhan Gücüm ‘Güzel günlere kavuşmak dileğiyle...’

“Bence 2020 tüm dünya ve bizler için unutulmaz bir dönüm noktası oldu. Sahip olduklarımız içinde en değerli şeyin en başta sağlık olduğunu bir kez daha hatırladık. Sevdiklerimizle beraber olmanın ne büyük nimet olduğunun, aslında küçük mutlulukların ne kadar büyük sevinçler olduğununun ve aile beraberliklerinin öneminin bir kez daha ayrımına vardık. Bilimin ne kadar bizi gerçeklere yaklaştırdığını anladık. Umarım yeni yılda bunları unutmadan, umudumuzu kaybetmeden, hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz ve güzel günlere kavuşuruz.”

Leyla Alaton ‘Anı yaşamanın gücü...’

“2020, Allah beterinden saklasın ama tam bir dayanıklılık testine tabii olmuşuz hissini verdi. Maddi-manevi her alanda ezber bozan, tepetaklak konfor alanlarımızdan bizi kasırga gibi dışarı fırlatan bir sene! Ne mi öğrendim? Daha çok değer bilmeyi, şükretmeyi, farkında olmayı ve zaten genelde basit şeylerden zevk almanın beni ne kadar koruduğunu ve bedbaht olmamam için maddeye güç atfetmemenin ne kadar değerli olduğunu... Liderlik vasıflarımı en çok kullandığım, farkına vardığım ve daha iyi olmak için çalıştığım bir sene oldu. Hep o söylenen ‘Anı yaşa’nın zevki, gücü çok eğitici ve öğreticiydi...”