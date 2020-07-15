20’NCİ YILA ÖZEL KUTLAMA

Mustafa-Esra Oktay çifti, evliliklerinin 20’nci yılını dostlarıyla Bodrum’da kutladı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş insanı Mustafa Oktay ve eşi Esra Hanım, evliliklerinin 20’nci yılını Bodrum Casa Costa Hotel’de verdikleri davetle kutladı. Etkinliğe, Esra Öztürk, Elif İnci Aras, Ebru Beyzadeoğlu, Refika Güvensoy, Tülay Karadeniz ve Songül Aşçı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Form Düğme’nin ortaklarından Oktay çiftine, çocukları da eşlik etti. Esra Hanım’ın geceye özel tasarlanan duvağı konuklardan tam not alırken, ikili dans ederek aşklarını tazeledi. Davette, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına özen gösterildi.