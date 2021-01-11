27 yıllık gelenek

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile iş insanı Raif Bilir, geleneksel hale getirdikleri yeni yıl golf maçlarını geçtiğimiz günlerde yaptı

Yurdumuzda golf federasyonunun kurulmasından pek çok oyuncunun yetişmesine kadar bu sporun gelişimine ön ayak olan iş insanı Raif Bilir ile Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, yeni yıl maçlarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene Rahmi Bey’in rahatsızlığı nedeniyle bir araya gelemeyen dostlar, hasretle beklenen 27’nci baş başa turnuva için sabah erken saatlerde Kemer Country Golf Kulübü’nde buluştu.

Her zaman olduğu gibi giyim tarzı ile kendine hayran bırakan Rahmi Bey’e, Bülent Bıkmaz ve yardımcısı Suzan Hanım da eşlik etti. Geleneksel turnuvada; sohbetler edildi, çaylar içildi, unutulmaz anlar birbirinden renkli fıkralarla taçlandı. Dostlukları eskilere dayanan Rahmi Koç ve Raif Bilir, aynı zamanda iş ortağı… İkili, R&R Kundura adını verdikleri şık mağazalarında klasik modellere ve golf ayakkabılarına imza atıyor.