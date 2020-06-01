AÇILIŞ SEVİNCİ

Bremen’de kurduğu şirketiyle dünyanın saygın iş insanları arasında yer almanın yanı sıra tutkulu bir havacı olan Madelet Grabbe Başusta, hayatının en güzel günlerinden birini geçtiğimiz mart yaşamıştı... Türk Hava Kurumu’nda büyük başarılara imza atan iş insanının sevinci, THK Ankara Müzesi’nde köşesinin açılmasından kaynaklanıyor. 1950’de 13 yaşındayken yaşını büyüterek, THK Eskişehir İnönü Planör Okulu’ndaki eğitiminin ardından planör, paraşüt ve pilot öğretmeni olan Başusta’nın THK’da geçirdiği hayatı, belgeleriyle birlikte havacılık tutkunlarının beğenisine sunuldu.



Paraşüt milli takımında ülkemizi yurt içinde ve dışında defalarca temsil eden pilotun bu anlamlı gününde, eşi Hüseyin Başusta ve torunu Enver Vierkötter’in yaptığı konuşmalar duygu dolu anlar yaşatmıştı. Etkinlikte, THK Kayyum Heyet Başkanı Cenap Aşçı, THK Kayyum Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Zengin, THK Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erman Akbulut, Ak Parti Milletvekili Ayşe Keşir de vardı. Salgın nedeniyle ziyarete kapatılan müzelerin, bugün itibarıyla açılması Başusta’nın ailesinde büyük sevinç yarattı. İş insanı, şimdilerde uzak kaldığı zamanın ardından dostlarına müzede davet vermenin hazırlığı içerisinde...