AÇILIŞTA BULUŞTULAR

İç mimar Aysu Karabacak Erbeş’in yeni mağazasının açılışı, cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi

İç mimar Aysu Karabacak Erbeş, Bebek’teki yeni mağazasının açılışını özel bir davetle gerçekleştirdi. 20 yıllık tecrübesi ve zevkinin yanı sıra iki çocuğunun ismi Emir ve Ayşe Mila’dan esinlenerek Emila Casa markasını yaratan Erbeş’i, bu mutlu gününde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

Davete, Alara Malaz, Elif Boyner, Feryal Gülman, Gülin Karabacak, Jülide Ateş ve Pervin Ersoy’un da aralarında bulunduğu isimler katıldı. İç mimar, yeni adresinde kendi tasarımlarıyla birlikte yurt dışından özenle seçip getirdiği rafine parçalara yer veriyor.