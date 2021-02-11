ADIM ADIM İSTANBUL

Pandemi döneminde bir araya gelemeyen EPOS 7 Derneği üyeleri, sosyal mesafe kurallarına uyarak İstanbul’un tarihi yerlerini gezdi

Tarihi değerlerimizin ve kültür mirasımızın gelecek nesillere taşınmasını desteklemek amacıyla kurulan EPOS 7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı ve dostları, renkli bir gezi organize etti. İstanbul’u yeniden keşfe çıkan grubun ilk durağı, Rezan Has Müzesi içinde yer alan Cibali Tütün Fabrikası oldu. 1884 yılında II. Abdülhamid tarafından dönemin ünlü İtalyan mimarı Alexandre Vallaury’e yaptırılan mekanın hikayesi, konukların beğenisini toplarken, özenle sergilenen objeleri de merak uyandırdı. Müze gezisi ardından EPOS 7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı, Meral Yazıcı, Aslı Şen, Esra İzler Erendan, Berna Çebi, Sibel Kerimoğlu ve Melis Agazat’ın da aralarında yer aldığı tanınmış simalar, bu kez soluğu ‘Kızıl Okul’ olarak anılan Fener Rum Lisesi’nde aldı. Rehber Kenan Tamer’in anlatımıyla Balat sokaklarında devam eden etkinlikten, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da beğeni topladı.