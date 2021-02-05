ADIM ADIM KARAKÖY

Ayşe Albayrak’ın ‘Ayşe İle Her Yerde’ etkinliği kapsamında Karaköy turuna çıkan sosyal hayatın tanınmış simaları, semti adeta yeniden keşfetti

İstanbul’un asırlık geçmişinde pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Karaköy, önceki gün cemiyet hayatından ünlü isimleri ağırladı. İş insanı Bilgin Albayrak’ın eşi Ayşe Albayrak’ın ‘Ayşe İle Her Yerde’ adlı tarihi tur programında, profesyonel rehber, eğitimci ve yazar Mois Gabay, konuklara bilgi verdi.

Merve Önder Muratoğlu, Eser Romano, Meri Halfon, Virna Birisi, Ceni Nassi Musaoğlu ve Aylin Kan’ın da aralarında yer aldığı misafirler, Karaköy, Tophane Çukurcuma semtinden başlayan yolculukta Kurşunlu Han, Arap Camii, kiliselerden örnekler, Kılıç Ali Paşa Cami, Tomtom Sokağı’na kadar yaptıkları gezideki anılarını, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle ölümsüzleştirdi.