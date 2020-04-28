Yeşim Davutoğlu’nun Ramazan’da Afrika’daki ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım projesine bir destek de Kamaşak Ailesi’nden geldi

Her şey koronavirüs salgını öncesinde Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Davutoğlu’nun İstanbul’a ziyaretiyle başladı. Yeşim Hanım, cemiyet hayatının önde gelen simalarından Gülnur Kamaşak’ın evindeki bir dost sohbeti sırasında hayır işi yapmak için kolları sıvadı.

Doğu Afrika’nın en büyük ülkesi Tanzanya’da yetimhaneler kurmak ve su kuyuları açmak gibi pek çok vazife üstlenen, yerli halk tarafından ‘Mama Türkiye’ olarak anılan Davutoğlu’na bir destek de Kamaşak Ailesi’nden geldi. İş insanı Gülnur Kamaşak ve kızı Naz, Afrika’daki ihtiyaç sahipleri için Ramazan projesi başlattı. Davutoğlu, konuyla ilgili, “Bu Ramazan belki de bir ilk olacak... Masamızda misafir olmayan, bereketi, muhabbeti, sevinci Afrika’daki insanlarla paylaşmak, iftar sofralarını onların evinde kurmak isterseniz, buradayım. Ülkem adına sofranızı kurmaya hazırım” açıklamasını yaptı. Öte yandan son günlerde Tanzanya Büyükelçiliği’ne yağan yardımları da yerinde inceleyen Yeşim Hanım, şu sıralar kolileri ekibiyle dağıtmanın da mutluluğunu yaşıyor.