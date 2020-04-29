AH KORONA…

Düğün hazırlıkları karantina günlerine denk gelen Burcu Kartöz ve Serdar Özsayın, ‘aile arasında dijital nikah’ kıydırdı

Ulusal ve uluslararası alanda başta otomotiv olmak üzere tarım, teknoloji, enerji ve girişim projelerine imza atmanın yanı sıra ‘Trophee Magellan’ ile ödüllendirilen başarılı iş insanı Derya Kartöz ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden eşi Tülin Kartöz’ün mutlulukları, koronavirüs salgını sebebiyle kursağında kaldı. Bu mutluluk, çiftin üzerine titrediği kızı Burcu Kartöz’ün, Serdar Özsayın’la nikah masasına oturacak olmasından kaynaklanıyordu. Ailenin, aylar öncesinden başladığı nikah hazırlığı, kokteyli, düğünü ve after party’nin tatlı telaşı, yerini karantina günlerine bıraktı. Balayı olarak Maldivler rezervasyonu bulunan çiftin, teselli olarak düzenlediği aile büyükleriyle kutlama yemeği de sokağa çıkma yasağının olduğu günlere denk geldi. Yine de teknoloji devreye girdi ve aileler dijital ortamda hoş bir buluşma gerçekleştirdi. Bu etkinlikte aile büyüğü uzak yol deniz kaptanı Erhan Uyan’ın kıydığı nikah, o anlara renk kattı.