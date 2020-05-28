AİLE BOYU MEZUNİYET

Ece-Korhan Kurdoğlu çifti, Columbia Üniversitesi’nden mezun olan kızları Begümhan için evlerinin havuz başında tören hazırladı

Gıdadan finansa, teknolojiden gayrimenkule kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Ata Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Kurdoğlu ve eşi Ece Kurdoğlu’nun, mutluluğuna diyecek yok... Kurdoğlu Ailesi’nin sevinci, güzel kızları Begümhan’ın dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Columbia’nın ekonomi ve sanat bölümünden mezun olmasından kaynaklanıyor. Aylar öncesinden hazırlıklarına başlanan mezuniyet töreni için ailenin tüm bireyleri New York’a gitmeye hazırlanıyordu ancak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle tören iptal olunca Begümhan için okuldakini aratmayacak büyük bir merasim düzenlendi.

D’lara Chocolate&Events firmasının hazırladığı törende her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Kurdoğlu Ailesi’nin evlerinin havuz başında gerçekleşen etkinlik, Ecehan ve Aslıhan Kurdoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Babaanne Yurdanur Kurdoğlu, anneanne İnci Ertuğ ve baba Korhan Kurdoğlu’nun konuşması ise alkış aldı. Son olarak kürseye gelen anne Ece Kurdoğlu, kızına diplomasını verirken büyük coşku yaşandı. Merasim, kutlama yemeği sonrasında kesilen pastayla son buldu.