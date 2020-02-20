ALIŞVERİŞ PARTİSİ

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, H&M Studio İlkbahar-Yaz 2020 sunumunda bir araya geldi

H&M iç tasarım ekibi tarafından özel hazırlanan H&M Studio İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, önceki gün markanın Nişantaşı mağazasında görücüye çıktı. Bugünden itibaren markanın seçkin mağazalarında satışa çıkan tasarımlar, konukların beğenisini kazandı. Firmanın Türkiye iletişim müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğindeki organizasyona; Aslı Kuseyrioğlu, Aslı Duruman, Begüm Gazioğlu, Ayşegül Hotiç, Pınar Tezcan Özçapkın, Begüm Kütük, Dilara Koçak, Didem Bağrıaçık, Batya Kebudi, Jale Balcı ve Hande Can katıldı.

Tanıtımın yapıldığı mağaza, özgür ruhlu modern kadından ilham alan koleksiyona uygun eklektik tarzda dekore edildi. Davetliler, ünlü şef Carlo Bernardini’nin özel olarak hazırladığı menüyü tadarken, DJ Şirin Ediger’in canlı performansıyla keyif dolu anlar yaşadı. Misafirler ayrıca, satış günü başlamadan öncelikli alışveriş yaparak, hit parçaları satın alma şansı yakaladı.