ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNDE BULUŞTULAR

İş, sanat ve cemiyet dünyası, Bodrum’da gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği’nde buluştu

Bilge Kuru tarafından düzenlenen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Alışveriş Şenliği, Yalıkavak Moon Beach’te gerçekleşti. Erkan Ünal ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, markalar Bodrumlular’la bir araya geldi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilen organizasyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Zeynep Yılmaz, Nuri-Tuba Develi, Ebru Çarıkçılar, Sinem Sancaktar, Hanife Akdağ ve Serap Sarı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Pandemi döneminde girişimci kadınların da etkilendiğini belirten Kuru, mevcut durumu göz önünde bulundurarak eskiye göre daha az stantla etkinlik yaptıklarını, alışveriş şenliğiyle gerek ekonomi gerekse kadın girişimcilere destek olmayı hedeflediklerini belirtti.