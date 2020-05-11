ALKIŞLANAN PATRON

Cemiyet hayatının başarılı isimlerimden Barış Tansever, pandemi döneminde çalışanlarına destek olabilmek adına harekete geçti

İstanbul’un dünyaca ünlü restoranı Sunset’in sahibi Barış Tansever ve eşi Alize Tansever, salgına kayıtsız kalmadı. 25’inci yıllarını başarıyla geride bırakmanın gururunu yaşayan Tansever Ailesi, çalışanlarına ek gelir sağlamak amacıyla bir fon oluşturdu. İş insanı, dostlarına gönderdiği mektupta sanatçı Burhan Doğançay’ın ‘Kurdeleler’ serisi tablolarından ilhamla oluşturulan eserleri satışa çıkardığını belirterek, “Yıllarca üzerinde titizlikle çalışarak üretilen ve koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi gören değerli ‘Kurdeleler’ eserlerimizi Sunset ekibi adına oluşturduğum bu fona bağışladım. İnsani krizden kurtulmamızın tek yolu, dayanışmadır” dedi.