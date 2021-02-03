ANLAMLI İŞ BİRLİĞİ

‘Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin 11’inci eseri Lütfi Özkök retrospektifi, kitabevlerinde yerini aldı. Eser, Türkçe ve İngilizce yayınlandı

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan ‘Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’, değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere ulaştırıyor. Son eserde, fotoğrafçı, şair ve çevirmen Lütfi Özkök’ün yapıtları ve yaşamı retrospektif bakış açısıyla yer alıyor. Ömrünü fotoğrafa ve edebiyata adamış olan iş insanı, aralarında Nazım Hikmet Ran, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Satre, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Özdemir Asaf gibi Türkiye ve dünyanın önde gelen sanatçılarını fotoğraflayarak, dağarcığa unutulmayacak bir biçimde kazandırıyor. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayınlanan ‘Fotoğrafın Güzel İnsanı’nın editörü Merih Akoğul, “Fotoğraf ve şiir, teknik özellikleri ve seslendikleri alanlarıyla iki farklı sanat disiplini olmalarına rağmen, temelde birbirlerine çok benzerler. Lütfi Özkök, bu iki yapıyı başarıyla hayatının içine almış özel kişidir” dedi.

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu





İyi ki doğdun Theo!

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Evelize-Hakan Kosif, oğulları Theo’nun yeni yaşını aile arasında düzenledikleri buluşmayla kutladı. Kosifler’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kosif ve eşi Meral Hanım’ın da aralarında bulunduğu etkinlikte, “İkizlerden iki gün sonra bu kez Theo için pasta kestik. Elize ve Taylan böyle bir abiye sahip olduğu için çok şanslı” diyen Hakan Kosif, duygularını dile getirdi.

İskelede sohbet

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun oğlu Can’ın sevgilisi Deniz ve ablası Pia, aileye ait olan Bolu’daki evde renkli anlar yaşadı. Gündüzleri fırsat buldukça kayak yaparak karın tadını çıkaran ikili, ardından mekanın iskelesinde yorgunluk attı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Hakko, sportif şıklığıyla da dikkat çekti.