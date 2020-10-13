ANLAMLI TURNUVA

Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club’da üçüncüsü düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup 2020, üç gün boyunca görkemli müsabakalara ev sahipliği yaptı

Ulusal ve uluslararası alanda birbirinden önemli golf turnuvalarının düzenlendiği Kemer Country Golf Club, bu kez hazırlıkları günler öncesinden başlayan çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Üç yıl önce hayata veda eden duayen iş insanı ve Türk golf sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan Erdoğan Demirören anısına düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup 2020, golf sporuna gönül veren 7’den 70’e tüm

önemli isimleri bir araya getirdi.

Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya, yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte 250 golf oyuncusu katıldı. Üç gün süren etkinlik, ilk gün ‘juniorlar’, son iki gün de ‘yetişkinler’in müsabakaları ile tamamlandı.

Her sene gelenekselleştirilerek daha ileriye taşınması hedeflenen bu anlamlı turnuvayı daha özel kılmak ve merhum Erdoğan Demirören’i en güzel şekilde anmak için önceki akşam da Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni organize edildi. ‘Anma Yemeği’nde ayrıca turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.

Erdoğan Demirören Golf Cup 2020 kazananları

Men’s Cat A Winner:

Mevlüt Çavuşoğlu

Men’s Cat B Winner:

Baha Telli

Men’s Cat C Winner:

Ali İncekara

Men’s Cat D Winner:

Sami Özdağ

Men’s Nearest To The Pin:

Claus Lassen

Ladies Gross Winner:

Beyhan Benardete

Men’s Gross Winner:

Mehmet Kazan

Ladies Cat A Winner:

Elif Kırçuval

Ladies Cat B Winner:

İrem Üzmez

Junior 18 Holes Winner:

Kemal Dedeman

Junior Academy

Course Winner:

Ali Evyap

Ladies Longest Drive:

Beyhan Benardete

Men’s Longest Drive:

Mevlüt Çavuşoğlu

Ladies Nearest To The Pin:

Elçin Sönmez

Erdoğan Demirören Golf Cup 2020 Kazananı:

Mevlüt Çavuşoğlu