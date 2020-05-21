ANNE ŞEFKATİ

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, Ramazan ayında gösterdikleri şefkat dolu davranışlarla takdir topladı

Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın yaşandığı Ramazan ayının son günlerinde, buruk da olsa bayramı karşılamaya hazırlanıyoruz. Yazın kendini hissettirdiği bu dönemde, cemiyet hayatının önde gelen isimleri de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hayvanseverliğiyle tanınan Oya Eczacıbaşı’nın, Yeniköy’deki evinin bahçesinin bir konuğu vardı. Oya Hanım, pencereye çarptığı için bir süredir bakımını üstlendikleri güvercinin yavruları olmasıyla büyük sevinç yaşadı. Ahu-Süleyman Orakçıoğlu’nun çiftliğine bir karga sürüsünden kaçarak sığınan güvercin, ailenin maskotu oldu. Bir başka mutluluk da Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısının bahçesinde yaşandı. Şefkatle baktıkları martının, üç yavrusu yumurtadan çıktı. Hanzade Topaloğlu da geçtiğimiz hafta sokakta yaralı bulup tedavi ettirdiği köpeği sahiplenip, evinde bakmaya başladı.