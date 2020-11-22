ANNELERİNİN GURUR KAYNAKLARI

Darsa Tekstil’in sahibi Hanna Darsa’nın çocukları, yeni girişimlerini önümüzdeki günlerde hayata geçirecek

Yurdumuzda tekstil sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan ve dünyanın en ünlü markalarını üreten Darsa Tekstil’in sahibi Hanna Darsa’nın, bu aralar mutluluğuna diyecek yok. Sektörün duayenlerinden eşi Jak Darsa’yı kaybettikten sonra kendini üçü kız, biri erkek evladına ve işlerine adayan Hanna Darsa’ya ilk güzel haber, uzman psikolog Karol Darsa’dan geldi.



Çalışmalarını uzun yıllar Amerika’da sürdüren ve Reconnect Bütünleyici Travma Modeli’ni geliştirip, bu alanda üne kavuşan başarılı doktor, şimdi de çıkardığı travma tedavisine ışık tutan kitabı ‘The Trauma Map’ ile ABD’de gündem yarattı. Hanna Darsa’nın ikinci mutluluğu ise, oğlu Nesim Darsa’nın Darsa Tekstil’le Tokat’ın Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’nde yakında üretime geçecek olması... Ailenin küçük kızı Lüset Darsa da, “Yıllardır dünya markalarına çalıştık, artık kendi markamızı yaratma zamanı geldi” diyerek, annesiyle kolları sıvadı ve Hanna’s adını verdikleri kadın giyim markasını kurdu. Aile, yeni yılla birlikte markalarını hayata geçirecek.