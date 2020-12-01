ARALIK AYINA GİRERKEN...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından kimi ormanda yürüyüş yaparak, kimi ise Bodrum ve Göcek’te denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı

Aralık ayına girdiğimiz bugün Türkiye’nin birçok yerinde yazdan kalma bir hava yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü simaları da, soluğu deniz kenarı ve ormanlık alanlarda aldı. Pandemi döneminde evlerinde iyice sıkılan aileler, çoluk çocuk tüm önlemlerini alıp sokağa çıktı. Erol Özmandıracı, eşi Naz Elmas ile Göcek’te denizin tadını çıkardı. Bodrum’da bir koyda yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Melkan Gürsel, kardeşi Özdem Gürsel ve arkadaşlarıyla kutlamayı denizde yaptı.

Aslı Çetiner, sahilde güneş banyosundaydı. Şebnem-Celal Çapa çifti, dağ bayır demeden bol bol yürüyüş yapanlar arasındaydı. Zülal-Turhan Kaşo, sahibi oldukları Kalkan Club Patara’da baş başa zaman geçirdi.

İstanbul’da güneşin tadını çıkaranlardan Nazlı Kayı, nişanlısı Hacı Sabancı’nın yalı rıhtımında poz verdi. Serap Tibuk, Bebek rıhtımında balık avlarken mutluluğuna diyecek yoktu. Alaz Sağlam Şile’de, geçtiğimiz günlerde anne-baba olan Arda-Nida Bozkurt çifti de Eceabat’taydı. Feryal Gülman, Hülya Biren, Leyla Alaton, Melda Kamhi ve Nuri Develi ise ormanda bol bol yürüyüş yapmayı tercih etti.

Golf tutkunları Antalya’da

Şahin Sucukları ev sahipliğinde, Antalya’da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen Golf Turnuvası’nda, golf sporuna gönül vermiş 120 sporcu yerini aldı.

Şahin Sucukları sahibi Salih Fazlıoğlu’nun eşi Saniye Fazlıoğlu ile katıldığı turnuvada, Nihat Özdemir, Erdem Kıramer, Beyhan Benardate, Mehmet Ziylan ve Faruk Çelik de vardı.

İş ve cemiyet hayatının önemli isimleri, tüm gün birbirleriyle yarışarak organizasyona renk kattı.

Tarih kokan koleksiyon çekimi

Türkiye’nin ilk gelinlik markası Beyaz Butik, İstanbul’un en romantik tarihi oteli olma özelliği taşıyan Pera Palas’ta yeni koleksiyon çekimlerini gerçekleştirdi. Her detayla bire bir ilgilenen Beyaz Butik’in sahibi Hacer Özil; “Pandemiden sonra eski gösterişli kalabalık düğünlerin yerini, sade ve az kişinin yer aldığı nikah törenleri aldı. Gelin adayları da sade modelleri tercih etmeye başladı. Koleksiyonumuzun Pera Palas’ın tarih kokan atmosferinde buluştuğuna inanıyorum” dedi. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen çekimde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

Hacer Özil-Şira Sahilli

Turizme yön verenler bir arada

Dünyanın turizm konusunda karar vericileri, Covid-19 ve sonrası dönemi değerlendirmek için Global Turizm Forum’da bir araya geldi. Zirvede, 30’dan fazla ülkeden turizm liderleri, tüm dünyayı sarsan Covid-19’un turizme etkilerini ve çıkış yollarını konuştu. Organizasyonu, yaklaşık 500 bin kişi izledi. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni seyahat kuralları set edilmesi gerektiğini söylerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da spor turizminde krizin fırsata dönüştürülmesi için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

‘Yanacaksın’ çıktı

Evren Adam, 'Yanacaksın' adlı yeni parçasını çıkardı. Genç şarkıcı, eski sevgilisinin geç kalan pişmanlığını affetmeyen bir adamın sözlerini eğlenceli bir dille dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Sözü ve müziği Adam'a ait eserin, düzenlemesi Alperen Uğurlu imzasını taşıyor.

Pembe Nar yazarına ödül

Yeşim Mutlu, iş ve ekonomi dünyasının her sene merakla beklediği ‘Altın Kalite Ödülleri’nde Milliyet Pembe Nar’daki yazılarıyla ‘En İyi Dijital Köşe Yazarı’ ödülüne layık görüldü. İş insanı, “Çocuk Susar Sen Susma misyonuyla düzenlenen bu anlamlı gecede ödül almak, farkındalık oluşturmak, bu ödülü daha da değerli kılıyor. Dijital medyanın iyileştirici ve güven dolu yönünü kullanın. Söylemleriniz, mesajlarınız sevgi diliyle olsun” dedi.

Baştan çıkarıcı kokular!

Fiolas markasıyla hizmet veren Fulya Gündoğdu, yeni yılla birlikte atağa geçiyor. İş insanı, kurumsal kokularda sektöre farklı bir boyut kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ses getiren buluşma

İstanbul ve Kapadokya’da dünya davet sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren Meltem Beyazıt Tepeler’in, muhteşem organizasyonunun yankıları tüm hızıyla devam ediyor.