ARİF VİDİNLİ’NİN ANISINA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Arif Vidinli’nin anısına dikilen Nartugan Heykeli için Nilgün Vidinli ve Mert Ege Köse’ye plaket takdim etti

Bodrum’un önemli bir geleneği olan Nartugan Şenlikleri’ni ilçeye kazandıran iş insanı ve edebiyatçı merhum Arif Vidinli’nin anısına Nartugan Heykeli dikildi.

Gündoğan Sahili’nde her yıl 21-26 Aralık tarihleri arasında düzenlediği şenlik ateşi, sergi, şiir ve edebiyat panelleri ile ilçenin kültürüne önemli katkıda bulunan Vidinli’nin heykelini Heykeltıraş Mert Ege Köse hazırladı. İki farklı öğeyi barındıran heykelin açılışı, özel davetle yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Arif Vidinli’nin eşi Nilgün Vidinli ve sanatçı Köse’ye teşekkür için plaket takdim etti.