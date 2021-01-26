ASIRLIK KUTLAMA

NG Kütahya Seramik’in düzenlediği ‘Yükselen Değerler’ ödül törenine, Güral Ailesi’nin bireyleri katılırken, iş ortakları ise Zoom’dan takip etti

Yurdumuzun pek çok alanda yatırım yapan sanayici ailelerinden Gürallar’ın sahibi olduğu NG Kütahya Seramik’in geleneksel olarak düzenlediği ‘Yükselen Değerler’ ödül töreni, bu yıl Kütahya Porselen’in 50’nci kuruluş yıl dönümü kutlamasına denk geldi. Başarılı iş ortaklarının ödüllendirildiği ve yıl sonu değerlendirmesinde bulunulan etkinliğe, Güral Ailesi’nin tüm bireyleri katılırken, iş ortakları ise pandemi nedeniyle online olarak takip etti.

NG Sapanca Enjoy’da Zoom üzerinden gerçekleşen toplantı, özenle hazırlandı. Yarım asırlık bir mutluluğun yaşandığı gece, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın açılış konuşması ile başladı. Şirketin kurucusu baba Nafi Güral ve amca Rıza Güral’ın titizlikle hazırladıkları konuşmaları ise büyük alkış aldı. Rekor sayıda katılımın olduğu tören, ilerleyen saatlerde dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev’le devam etti. Sanatçı, 2.5 saat muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Erkan Güral’a her zaman olduğu gibi kardeşleri Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür ve Gülden Güral da destek verdi.

Anılar arasında

Cemiyet hayatında dostları arasında çok özel bir yere sahip olan Ayça Akmansoy’un, aniden rahatsızlanarak vefat etmesinin üzerinden bir yıl geçti. Yokluğuna alışamayan arkadaşları, onu anmak için Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de bir araya geldi. Eşi Kazım Akmansoy ve Songül Polat Sel’in özenle organize ettiği buluşmaya; Şebnem Çapa, Burcu Keçeci Topuz, Sibel Bahadır, Elçin Hasoğlu, Melda Gürbüz ve Reyhan Bayram katılıp, anıları tazeledi.

Kazım Akmansoy ve Songül Polat Sel’in organize ettiği buluşma...

Ayaküstü kahve molası

Moda dünyasında tasarladığı gelinlik ve abiye kıyafetlerle adından sıkça bahsettiren Beyaz Butik sahibi Hacer Özil, çalışma konusunda sınır tanımıyor. Modeller, tasarımlar ve çekimler arasında yoğun bir tempoda çalışan iş insanı, önceki gün tasarımcı Fatmanur Uysal Doğan’la buluşup, kahve eşliğinde sezon hazırlıklarına başlangıç yaptı.

Sürdürülebilir moda atağı

İngiltere’nin önde gelen yayınları arasında bulunan Manchester Evening News, sürdürülebilir modayı değerlendirdiği haberinde Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal’a yer verdi. 72’nci Cannes Film Festivali’nde sürdürülebilir temalı bir defile düzenleyen modacı, ‘’Özellikle pandemi döneminde daha da önem kazanan ‘Sıfır Atık’ projesi ile çevre kirliliğinin etkilerini tersine çevirmeye öncülük eden Emine Erdoğan’ın çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. 2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’mda ise daha iyi bir dünya için sürdürülebilir modayı desteklemeyi sürdüreceğim’’ dedi.

‘İstanbul’u özledik’

Pandemi sürecini eşi Özalp Argüder’le Bodrum’daki evlerinde geçiren Şule Argüder, sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Şule Hanım, “Dostlarımı ve İstanbul’u özledim” diye konuştu.

Temposu yüksek

Elif Edes Tapan, çalışma konusunda sınır tanımıyor. Üniversitede verdiği dersleri ve TV programlarının yanı sıra mutfak çalışmalarıyla da dikkat çeken Elif Hanım, “Başımı kaşıyacak vaktim yok” dedi.