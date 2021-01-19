ASIRLIK MEKANDA ÖZEL KONUKLAR

Cemiyet ve iş hayatının tanınmış simaları, Norayr İşler ve eşi Karolin İşler’in yemek davetinde buluştu

Mücevher dünyasının önde gelen isimlerinden Norayr İşler ve eşi Karolin İşler, Kumkapı 1890 Suits Hotel’de verdikleri öğle yemeğinde dostlarını ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un onur konuğu olduğu günde; Revna Demirören, Monik İpekel, Metin Arolat, Burcu Kösem, Gülnur Kamaşak, Neşe Gönül, Gül Yetkin ve Betül Gülbahar da vardı.

Seneler önce aldıkları tarihi mekanı baştan aşağı restore ettirerek turizm dünyasına kazandıran Norayr İşler, buram buram tarih kokan oteli ve avlusu içinde yer alan bölümleri konuklara gezdirerek, anlattı. Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği muhteşem proje ile yepyeni bir görünüme kavuşan tesiste, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen yemeğin ve ikramların güzelliği davet boyunca konuşuldu.

Kar zarafeti

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışından sonra en şık halleriyle çektikleri renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aslı Şen, mavi paltosu ve beresiyle poz verdi.

Berrin Ak, Max Mara paltosu ve Floransa’nın asırlık şapka mağazası Grevi’nin ürünü olan iri payetli beresiyle farklı bir şıklık sergiledi. Dila Tarkan, leopar kar botu ve paltosu ile enerjisini yansıttı. Jülide Önengüt, Emirgan’daki yalı bahçesinde köpekleri ile oynadıktan sonra yeşil kürk yeleğiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yurt dışı seyahatinden dönen Mine Kalpakçıoğlu, ayağının tozuyla geldiği İstanbul’da karla karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Serap Sarı ise, Çengelköy’deki evinin bahçesinde çektirdiği ‘kahve keyfi’ pozu ve kombiniyle beğeni topladı.

Çifte mutluluk

Başta İstanbul ve Bodrum olmak üzere yurdumuzun pek çok yerinde yaptıkları lüks konutlarla isimlerinden bahsettiren Seba İnşaat’ın Onursal Başkanı Orhan Keçeli ve eşi Müzeyyen Keçeli’nin iki oğlu, yeni yıla tatlı bir heyecanla girdi. Engin Keçeli, anneleri Müzeyyen Keçeli için Bodrum Türkbükü Mahallesi’nde sekiz derslikli ilkokul binası yaptıracak. Geçtiğimiz hafta Muğla Valiliği makamında gerçekleşen okul protokol törenine Vali Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Orhan Keçeli ve yakınları katıldı. Nedim Keçeli ise ilk evliliğini yaptığı Suzan Şen’den olan kızı Melisa Keçeli’nin İstanbul Barosu’nda düzenlenen törenle avukatlık cübbesini giyip, diplomasını almasının heyecanını yaşadı.

Kitap tutkusu

Dostlarının Pablo Picasso’nun yakın arkadaşı olan ve kitaplara düşkünlüğü ile bilinen Ambroise Vollard’a benzettikleri Yahşi Baraz, eşi Maria Baraz’a kitapları arasında poz verdi. Sahibi olduğu Baraz binasının tüm katlarını da kitaplarla dolduran Yahşi Bey’in bu karesi, çok sayıda beğeni aldı.

‘Güçlü ve güvenilir’

BB Energy Grubu Türkiye pazarına olan ilgisini ve bağlılığını sürdürüyor. HYPCO Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Hatice Tulum, “İlk günden beri önceliğimiz kalitemiz ve doğruluğumuz oldu ve bugüne kadar bu hedeften şaşmadan ‘güçlü-güvenilir’ bir bayi ağına sahip olmayı başardık. Bundan sonra da aynı doğrultuda ailemizi geliştirerek, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Alışveriş turu

Nejdet Ayaydın, İstinye Park’ta görüntülendi. İpekyol mağazalarının yönetim kurulunda bulunan deneyimli iş insanı, kısa bir alışveriş turu yaptı.

Sade kutlama

Aristo Güzellik Merkezi’nin sahibi Sema Arabacıoğlu’nun, doğum günü kutlaması bu yıl pandemiye takıldı. İş insanı, evde birkaç arkadaşının katılımıyla yeni yaş pastasını üfledi.