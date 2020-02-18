AŞK TURNUVASI

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenen özel turnuva, eğlenceli anlara sahne oldu

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Golf Kulübü, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle renkli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen organizasyona, Erdem Kıramer, Baha Telli, Pervin Topbaş, Canan Edipoğlu, Moris Biçaco, Banu İpeker ile Didem Aras’ın da aralarında yer aldığı tanıdık simalar katıldı. Samimi bir havada geçen yarışmada, eğlenceli anlar objektiflere takıldı. Tüm oyunculara katılımın açık olduğu turnuvada, sporcular hem golf oynadı hem de aileleriyle güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Özel turnuvanın dışında, Kemer Country Golf Kulübü’ne gelen iş insanları da, kendi aralarında ayrı bir etkinlik düzenledi. Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Hasan Akçakayalıoğlu, Korhan Kurdoğlu, Mustafa Sarıoğlu ve Hakan Çarmıklı, mini turnuvada buluştu. İş insanlarının yarışması, antrenman havasında geçti. Etkinlikler sonunda ise tüm sporcular, Kemer Country Otel’de yapılan ödül töreninde buluştu. Turnuvada; ‘Gross’ kategorisinde Ömür-Delfin Filiz, ‘Net’ kategorisinde ise Claus-Lona Lassen birinci oldu.