AŞKA DAİR...

Yılın en aşk dolu tarihi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde cemiyet hayatının ünlü isimlerine aşka dair sorular sorduk...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir heyecanla kutlanan Sevgililer Günü’nde, cemiyet hayatının aşklarıyla kilometre taşlarını çoktan aşmış çiftlerine, bu özel güne dair duygularını paylaşmasını istedik. İşte, mutluluklarıyla örnek isimlerin ilişkilerinin sırrı...

Prof. Dr. Neşe Kavak

“Tarihin akışında çok önemli kırılmalar yaşatan koronavirüs salgını ile birlikte, hepimizin hayatı bir anda değişti. Daha izole hayatlar yaşamaya başladığımız bu dönemde, sevdiklerimizin ve sevginin değerini daha çok anladık. Yakınlarımızın sağlığı için endişe duymayacağımız günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun!”

Zuhal-Dr. Hasan İnsel

“İyi bir ikili ilişki için sevgililer veya eşler bazı şeylere çok dikkat etmeli... Birbirinin sırlarına saygı duymalı başkaları ile paylaşmamalı ve açık konuşabilmeliler ki, en tehlikeli şey olan şüpheler olmasın. Birbirlerinin üzüntüsünü ve dertlerini derinden yaşamalılar, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!”

Nuran-Cevdet Erçil

“Mutlu ilişkinin sırrı için öncelikle saygı ve toleransı hiç elden bırakmamak gerekiyor. Her koşulda ben değil; biz olmayı ilke edinmek çok önemli. Bir de sımsıcak sevgiyle sarmalanıyorsak şükürler olsun. 44 senelik tecrübemle böyle düşünüyorum.”

Gülperi-Mahmut Bayraktar

“Sevgi dolu, anlayış ve fedakârlıkla taçlandırılmış bir ilişkidir, evliliği ayakta tutan şey. Nefsinle değil, düşünce dolu kalbinle karşılık bulduğunda evlilik olgunlaşır ve mutluluk meyvesini verir. İnsan bu hayatta daha ne ister ki?”

Zulal-Turhan Kaşo

“Sevmek, çok konuda aynı veya yakın düşünmek, benzeri veya yakın şeylerden zevk almak, arkadaş olabilmek, güvenmek, inanmaktır.”

Zeynep-Haldun Üstünel

“Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi, stres, ilişkileri sınamaya başladı. Sosyal medya insanların zihnini karıştırıyor. Mutlu bir ilişkinin sırrının biraz şans, sonra aşk, her zaman için saygı, zamanla iyi dostluk kurabilmekten geçtiğine inanıyorum.”

Meral-Osman Yazıcı

“44 senelik evliyim. Her günümüz günlük güneşlik geçmedi. İlişkiler emek ister, sabır ister. Sağlıkta, hastalıkta hep yan yana olmaktır. Bugünlere çok şükür!”

Alinuri-Dilek Türker

“Mutlu evliliğin sırrı bana göre nerede susup, nerede konuşacağını bilmekten geçiyor. Karşılıklı olarak idrak edince çok kolay. Bir de kendi alanın olacak ve orada özgürlüğünü yaşayabiliceğin sevgi, saygı bu ilişkinin tutkalı, onlarsız hiçbir ilişki yürümez.”

Aslıhan Koruyan-Demir Sabancı

“Mutluluk içimizdedir. Zihnimiz, duygu ve düşüncelerimiz ilişkilerimizi yönlendirir, hayata nasıl baktığımız da ilişkilerimizi etkiler. Gerçek mutluluk dış etkenlere bağlı değil, koşullar geçicidir. İç mutluluğu ve huzuru yakalamış kişiler koşulsuz sevgiyi iletirken empati kurabilirler, yargılamazlar. Bizce, mutlu bir ilişkinin sırrı burada!”