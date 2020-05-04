AŞKLA PİŞEN YEMEK

Salgın günlerini Amerika’da geçiren Nermin Bezmen ile Tolga Savacı, evlilik yıl dönümlerini evlerinde kutladı

Edebiyat dünyasının önde gelen yazarlarından Nermin Bezmen ile sanatçı Tolga Savacı’nın yıllar süren beraberlikleri, birkaç sene önce Bezmenler’in Ayşe Sultan Korusu’nda aileler ve dostların huzurunda gerçekleşen çok özel bir nikah töreniyle taçlanmıştı. Savacı çifti, evlendikten sonra senenin büyük bir bölümünü İstanbul’da, geri kalanını da Amerika’da geçirmeye başlamıştı. Salgın günlerinde Amerika’da kalan ve yeni bir kitap hazırlığında olan Nermin Hanım’a, önceki gün eşi sürpriz yaptı. Evlilik yıl dönümünde sevdiği yemekleri hazırlamak için mutfağa giren Tolga Savacı, sosyal medya hesabından bu mutlu anını çektiği fotoğraflarla paylaştı. Nermin Hanım’ın kızı Pamira ile torunlarının da katıldığı bu kutlama, geç vakitlere kadar neşe içinde sürdü.