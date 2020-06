BABALARIMIZLA ÇOK ÖZEL DUYGULAR…

Cemiyet hayatının dost simalarına, “Dünyadaki en büyük sığınağımız, ‘Gölgesi bile yeter’ dediğimiz babalarımızla ilgili neler paylaşmak istersiniz?”

diye sorduk. İşte cevaplar…

Baran Aras

“Babam Celal Aras’ı kaybedeli 12 sene oluyor. Doğal olarak eksik hissettiğim ama çocuğumun varlığıyla da anlam kazanan bir gün... Babamla ileriye dönük sohbetler yapardık. 1979’da ticarete atılmış ve lider bir marka yaratmıştı. Lojistik alanında bir şeyler yapmamı istiyordu. Bugün onun bu arzusunu gerçekleştirdim ve öğütlerini aklımda tutarak ilerliyorum. Bu büyük bir gurur...”

Kerem Küçükaslan

“Çocukluğumda beni omuzlarından indirmeyen, hayata karşı sürekli cesaretlendiren biricik babacığım Yusuf Kenan, şimdi de torunlarını kucağından indirmiyor. Ne mutlu ki, bana halen verdiği öğütleri de torunlarına aktarabilmekte...”

Rüya Baraz

“5-6 yaşlarımdayken babam Yahşi Baraz, bir gün bana Sedef Adası’ndaki evimizde bisiklet binmeyi öğretiyordu. Az kalsın düşecektim ki, kendini bisikletin altına atıp kolunu kırdı. Babalığın en güzel özeti bu sanırım. Ama hikayenin en iyi kısmı, kolunun alçıya alındıktan sonra bir hafta işe gidememesi ve bol bol vakit geçirmemizdi.”

Nuri Develi

“Babam Arif Develi’ye hep çok değer verdim ama baba olunca daha iyi anladım; o pelerini giyince, dünyaya bakışın ve önceliklerin değişiyor. Bugün ben ve ailem ona çok şey borçluyuz. Aklımda yer tutan o kadar çok cümlesi var ki, bunları ölümsüz kılmak için ‘Arif Olmak’ isimli babamın hayatını kaleme aldığımız bir kitap yazdık. Her konuşmamızda ‘Duam seninle’ der, bu benim için çok değerli...”

Burak Duruman

“Çok değerli babam Bilger Duruman, her zaman için ‘Aman oğlum kul hakkı yeme, insanlığı sev, Allah’ın yarattığı her canlıya hürmet et, teşekkür et ve her zaman biz de’ derdi. Son öğüdü de ‘Derneği bırakma, hastaları bırakma. Empati yap, yardım et. Yolun açık olsun’ şeklindeydi, sonra beni öptü ve vefat etti.”

Polat Gülman

“Babam Kemal Gülman, harika bir rol modeldir. Onun adı, güven demektir. Yıllar içinde anladım ki bana, önüme çıkan kapıları açabilmek için muhteşem bir anahtar vermiş. Hayatımın her adımında var. Ne öğretecekleri bitti ne de öğreneceklerim. Bitmesin de... Sanıyorum herkes için babası, okumaya doyamayacağı derin anlamlar taşıyan bir kitap gibi...”

Gülden Güral

“Babam Nafi Güral ailesine çok düşkündür. Ortaokulu Eskişehir’de okuyordum. Ailem Kütahya’daydı. Babama bir akşam telefonda onu çok özlediğimi söyledim. Yatmak üzereyken geldi. Sarılıp, uyumuştuk. Sabah gitmişti. Asla unutmam.”

Hediye Güral Gür

“Babam benim atam, öğretmenim, sırtımı dayadığım dağım, gölgesinde huzur bulduğum çınarımdır. Şu öğüdü hayatıma katkı sağlar: ‘Karar almadan önce 24 saat düşün, acele etme, müzakere et... Ona sonsuz sevgi ve saygı duyuyorum.”

Sema Güral Sürmeli

“Babam herkese babalık yapar. Bizlere en çok söylediği şey, kendimize güvenmemiz ve bizi biz yapan değerlere sahip çıkmamızdır. Ona minnettarım.”

Hande Sezer Pekcan

“2012’den beri bu günü babam Ahmet Fazıl Sezer’siz geçiriyorum. O en büyük şansım, kahramanımdı. Almanya’ya dil eğitimi için gitmiştim. Okula yerleşip, veda zamanı geldiğinde beraber ağladık. O an anladım ki bir kız evladının başına gelebilecek en güzel şey böyle bir babaya sahip olmaktı. Birçok kişiye de baba oldu. Bize ‘Hep şükredin, iyi bir insan olun’ derdi. Canım babam, nurlarda uyu...”

Ozan Aydemir

“Babalar Günü’nden ziyade ‘baba’ kavramı benim için çok önemli. Çünkü hayatım boyunca rol modelimdi. Düşünsenize, her daim iyi insan olmayı, güler yüzlü olmayı, hak yememeyi, baba olmayı öğreten, sevgi dolu ve fanatik Galatasaraylı biri var karşınızda, Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir... Hedefim onun gibi bir baba olabilmek. Rahmetli babaanneme yazdığı, ona verdiği sözleri tuttuğunu, iyi bir baba ve çocuk olduğunu anlattığı şiir beni çok etkilemiştir. Tüm babaların, Babalar Günü’nü kutlarım.”