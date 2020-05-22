BAHÇEDE TERAPİ

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, yaz aylarının gelmesiyle toprakla buluştu ve terapi gibi anlar geçirdi

Hepimizi evlere kilitleyen koronavirüs salgını nedeniyle özgürlüğe ve doğaya hasret kaldığımız şu günlerde, cemiyet hayatının önde gelen isimleri, balkonlarında ve bahçelerinde toprakla buluşmanın mutluğunu yaşıyor. “Çiçeklerle ve bahçeyle uğraşmak, en büyük terapi” diyen tanıdık simalar arasında kimler yok ki... Benardate çiftinden Adil Bey bahçe kapısını boyarken, Beyhan Hanım da komşusuyla çiçek dikti. Emel Oysal, bol bol çiçek siparişi verirken, Gülnur Kalkan Pabuççu ise Acarkent’teki evinin bahçesini elden geçirdi. Neslihan Kozanoğlu, “Hem evim hem de işim” diyerek, çiftliğinde bahar temizliği yaptı. Tara de Vries de domates, biber ve fasulye fideleri dikti. Zeynep Toker ise yoğun geçen iş günü sonrası “Benim en büyük terapim burada eşim ve oğlumla birlikte olmak ve çiçeklerimin bakımını üstlenmek” diyerek, yorgunluğunu yeşillikler arasında attı.