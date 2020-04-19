BAHÇELERE HAYAT GELDİ

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkmanın yasak olduğu yazdan kalma bir günün tadını, bahçelerinde çıkardı

Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ederken, cemiyet hayatının ünlü isimleri de ‘Evde Kal’ çağrılarına uyuyor. Eşi Numan Ceyhan’ın virüsü yenerek sağlığına kavuşmasıyla derin nefes alan Arzu Ceyhan, Sarıyer sırtlarındaki evinin bahçesinde dinlenme fırsatı yakaladı. Ayşe Burcu Kaya da Acarkent’teki evinin bahçesinde kendini çimenlere atıp, bol bol güneşlendi. Deniz Kurbanzade, Dragos’taki evinin yeşillikleri içinde spor yaparken, Derin Mermerci ise güneşin tadını çıkardı. Fatoş Altınbaş’ın kahvenin yanında D vitamini de aldığı vakitlerde, Feriha-Osman Göksu da Sarıyer Alsit evlerinin bahçesinde öğle yemeği yedi. Meltem Beyazıt Tepeler, Kemer Country’deki bahçesinde kitap okurken, Mustafa Sadıkoğlu ise hamak keyfi yaptı. Neslihan Kozanoğlu ise, çiftliğinde yeni açan papatyaların arasındaydı... Yasemin Özilhan, Bomonti isimli köpeğiyle renkli anlar yaşadı. Yasemin Masis, oğlu Theo ile çiçek toplarken, Zeynep Toker de Beykoz’daki evinin bahçesinde özlediği güneşin tadını çıkaranlar arasındaydı.