Başak kadınlarının geleneksel randevusu

Cemiyet hayatının Başak burcu kadınları, yeni yaşlarını dostlarıyla kutladı

Cemiyet hayatının pek çok seçkin ismi, son günlerde peş peşe düzenledikleri doğum günü davetleriyle ilgi odağı oldu. Ağustos ayının 22’sinden başlayıp eylülün 22’sine kadar devam eden aralıkta Arzu Sabancı’dan, Caroline Koç’a ve Heves Ekinci’ye kadar pek çok tanıdık sima, pandemi sürecinde de olsa kutlamaları ihmal etmedi. Çevrelerinde her zaman mükemmelliği arayan Başak burcunun kadınları, klasik ve sade zevklerinin yanı sıra hedeflerini çok iyi seçmeleriyle de tanınıyor. İşte bu burcun ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı renkli kareler...

‘İyi ki doğmuşuz’

Aynı gün doğmanın mutluluğunu yaşayan iki candan dost Aslı Şen ve Arzu Sabancı, şu sıra onurlarına düzenlenen doğum günü davetlerine katılıyor. İkili, önceki gün de St. Regis Hotel’in terasında birlikte mum üfledi.

Kutlamalar peş peşe

İstanbul cemiyet hayatında pek çok dernek ve vakfın kurulmasına öncülük eden Zafer Kozanoğlu’nun 30 Ağustos’ta başlayan görkemli kutlamaları, tüm hızıyla devam ediyor.

Dilekler tutuldu

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, doğum gününü ailesi ve dostlarıyla kutladı. Koç’un küçük kızı Aylin’in yanı sıra sanatçı Sibel Can’ın da katıldığı bu sıcak günde, hep birlikte şarkılar söylendi ve finalde dilekler tutularak pasta kesildi.

Bebek’te buluştular

Yakın arkadaş olan Ayşe Alemdaroğlu, Atıl Kutoğlu, Ziba Seyhun ve Tunç Alemdaroğlu, önceki gün Bebek Baylan terasında buluşup, çok sevdikleri arkadaşları Heves Ekinci’nin yeni yaşını kutladılar.

Tiramisulu kutlama

Uzun bir aradan sonra arkadaşları Zeynep Toker ve Esra Akgül’ün sürpriz yemeğiyle yeni yaşına giren iyilik elçisi ve Tezmeksan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, mesafeli de olsa doğum gününü kutladı.

Bu kez tek başına

Her sene arkadaşları Arzuhan Yalçındağ ve Arzu Sabancı ile doğum günlerini birlikte kutlayan Naciye Koçak, bu kez çocukları ve yakın dostlarının huzurunda Marriott Otel’in terasında kutlama yaptı.

Anlamlı bağış

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bu seneki doğum gününü “Sağlık problemi yaşayan minik kalplere bir faydam dokunsun” sözleriyle bağışladı. İş insanı, Bir Dilek Tut Derneği/ Make A Wish Türkiye ile 3-18 yaş arası hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirecek.