BEREKETLİ TURNUVA

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup, son gün yağan yağmura rağmen eksiksiz tamamlandı

Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2020, Kemer Country Club’da golfseverleri bir araya getirdi. Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla gerçekleşen 18-20 Eylül tarihleri arasındaki turnuvaya, iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte 248 oyuncu katıldı.



Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club’ın 18 delikli golf sahasındaki Kemer Golf Cup heyecanına, son gün yağan yağmur bile gölge düşürmedi.



14 kategoride düzenlenen turnuvanın sonunda dereceye giren oyuncular ödüllerini, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Bacaksız, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Aslı Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’nın elinden aldı.

Turnuvanın kazananları

- Gross Men’s Gross

Beyhan Benardete

- Ladies Longest Drive

Nükhet Sebükcebe

- Ladies Nearest To The Pin

Ceren Tokdemir

- Men’s Cat A

Ogün Çay

- Men’s Cat B

İhsan Kızılkaya

- Men’s Cat C

Bruno Van Damme

- Men’s Cat D

Nail Kurt

- Men’s Gross

Mehmet Kazan

- Men’s Longest Drive

Hasan Akçakayalıoğlu

- Men’s Nearest

The Pin

Murat Kırçuval

- Ladies Cat A

Nükhet Sebükcebe

- Ladies Cat B

Evrim Çetin

- Junior Academy

Ece Sözmen

- Junior 18 Holes

Bartu Olcan Çiğdem

- Junior Gross

Sude Bay