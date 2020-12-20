BEŞ ÇAYI DAVETİ

Özlem Güsar’ın Zoom üzerinden gerçekleştirdiği çay daveti, cemiyetin ünlü simalarını sanal dünyada da olsa bir araya getirdi

Covid-19 nedeniyle evlere kapandığımız ve teknolojinin her aşamasına ayak uydurup, yeni alışkanlıklar kazandığımız şu günlerde Özlem Güsar, altı yaşına giren oggusto.com portalı üzerinden cemiyet hayatının pek çok isimini düzenlediği etkinliklerde bir araya getirmeyi başardı. İş insanı, önceki gün de Dünya Çay Günü münasebetiyle dostlara bir çağrıda bulundu. “Bugünün kraliçelerine layık bir 5 çayı hayal ettik” diyerek, oldukça hoş bir davet yapan Güsar’ı, aralarında Prof. Dr. Sedefhan Oğuz’dan Ahu Orakçıoğlu’na, Zeynep Üstünel’den Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a kadar kalabalık bir dost grubu yalnız bırakmadı. Dostlara, 1823’ten beri kraliçelerin vazgeçemediği Ronnefeldt çay çeşitleri, taç ve kurabiyelerden oluşan hoş bir çanta gönderen Özlem Hanım, aynı gün sabah herkesi başlarında taçları, şık giysileri ve saray atmosferi içinde Çin’den başlayıp, Japonya, Güney Afrika, Hindistan ve İngiltere’ye uzanan bir dünya turuna çıkarmış. Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıda ekip, uzun zamandan sonra sanal dünyada da olsa bir araya gelmenin tadını çıkardı.