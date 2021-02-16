BEYAZ ÖRTÜDE RENKLİ ANLAR

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, İstanbul’da beklenen karın yağmasıyla doyasıya eğlenirken, ortaya keyifli kareler çıktı

Sömestirde kar sevincini Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken gibi tatil bölgelerinde yaşayan tanınmış simalar, bu kez İstanbul’u etkisi altına alan kar ile bu mutluluğu tattı. Karantina yasaklarının olumsuz etkisinden sıyrılan ünlü isimler, aileleriyle birlikte neşe dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Işıl-Rüştü Reçber, evlerinin bahçesinde çocukluk günlerine dönerken, sayısız fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Galata’daki antika mağazasından Karaköy’e kadar yürüyen Ari İstanbulluoğlu, rıhtımda yapılan kardan adamla poz vermeyi ihmal etmedi. Dilara Koçak, bahçede lapa lapa karın altında keyif yaparak kahvesini yudumladı. Les Benjamins’in sahibi Bünyamin Aydın ise eşine bir demet gül alırken mutluluğunu zafer işareti yaparak gösterdi. Sanatçı Figen Hatipoğlu, köpeği ile karın tadını evinin bahçesinde çıkaranlar arasındaydı. Rosella Karabacak bir grup komşusu ile bahçede ateş yakarak içeceklerini yudumlarken, Selin-Mustafa Ceceli, dostlarıyla Kemer Country’deki yuvalarında şarkılar söyledi. Şebnem Dinçgör, minik dostuyla beyaz örtünün tadını çıkaranlar arasındaydı.

Gündüz kayak gece sohbet

Hafta sonu Bolu’daki dağ evinde kayak yapmak için bir otelin pistine giden Cem Hakko’ya, Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı eşlik etti. Öğle saatlerinde zirveye çıkan ikili, keyifli zamanlar geçirdi. Türkiye senkronize kayak milli takımında da yer alan Hakko için, “Cem Bey bizim hocamızdır, bu konuda ondan öğrenecek çok şeyimiz var” diyen iş insanı, akşam da bir araya gelerek yeni sezon projelerini değerlendirdi.

Havada aşk kokusu var!

Merhum Mehmet Sabancı’nın oğlu DJ Faruk Sabancı, sevgilisi Dilay Korkmaz’la 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Kartalkaya’da kutladı. Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelen ikili, dağın gözde mekanlarından Drop Lounge’da gün boyu oturarak karlı havanın tadını çıkardı. Sportif şıklıklarıyla da dikkat çeken aşıkların keyfi yerindeydi.

Ortaklar doludizgin

İrem Güreli, Nilüfer Jah ve Ebru Erberdi’nin kurduğu 7 Catering Organizasyon, pandemi döneminde aralıksız çalışıyor. Bebek yokuşunda sahibi oldukları mekanlarında kısıtlı sayıda dostlarını ağırlayan ortaklar, kurallar dahilinde faaliyetlerine devam ediyor.

Kova burçlarından yeni yaş kutlaması

Kova burcunun en önemli özelliği hiç şüphe yok ki vicdan sahibi, aynı zamanda da insancıl yapıya sahip olmaları. Sevgililer Günü’ne denk gelen yaş günü kutlamaları zinciri içinde, sosyal medyada mutluluk trafiği yaşandı. Bettina Hakko’nun oğlu Can, bu özel günü anne ve kardeşine yazdığı anlamlı satırlarla ifade etti. Arzu Sabancı, oğlu Hakan’a evde mütevazı kutlama organize etti. ERDODER Başkanı Canan Göztepe ise eşi Tarlan Bey ile pasta keserek dilek tuttu. Sömestir talini Kaliforniya’da geçiren Ozan Balaban eşi Başak’ın yeni yaşına girişini dostlarının katılımıyla kutlarken, Günseli Görgün ve Zeynep Madra ise çocuklarıyla bir arada olmanın tadını çıkardı.

Şapka tasarımı

Çok sevdiği köpeği Bıdık’ın resmini şapkasına yaptıran Burcu Kartoz’un, bu ara mutluluğuna diyecek yok. İş insanı, davetlere de minik dostunun olduğu tasarımıyla katılıyor.

Hasret giderdiler

Birkaç günlüğüne eşi Naz Elmas ile seyahate çıkan Erol Özmandıracı, İstanbul’a döndü. Yolunu dört gözle bekleyen köpekleri, iş insanın etrafında pervane oldu.