BEYAZ RÜYAYA YOLCULUK

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinin son durağı Kars oldu

Türkiye’de iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen, Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, Kars ile devam etti. Turistik Doğu Ekspresi’nin yansıttığı Anadolu fonuyla şehre giden ünlü isimler, beyaz bir rüyanın eşliğinde tarihi ve turistik bir geziye imza attı. Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen seyahate; Aslı Hünel ve Ümit Karalar’ın da aralarında yer aldığı iş dünyasından isimler katıldı.

Ankara’da başlayan ve 32 saat süren Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk durağı Erzincan oldu. Şehrin yöresel lezzetlerini tadan konuklar, Saffet Emre Tonguç rehberliğinde Kars’a geçti. Paleolitik Dönem’den günümüze devam eden Kars’ta hayatın izleri, çeşitli etnik grupları barındıran renkli bir kültür keşfedildi. Ekip, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Ani’de; Ani Katedrali (Fethiye Camii), Genç Kızlar Kilisesi, Tigran Honents Kilisesi, Keçel

Kilisesi, Yıkık Köprü, Menücehr Camii, Ebul Muhammeran Camii ve Sultan Sarayı’nı gezdi.