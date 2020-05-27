BİR BAYRAM BÖYLE GEÇTİ…

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, koronavirüs gölgesinde bir Ramazan Bayramı geçirdi

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon önlemleri altında gerçekleşen Ramazan Bayramı sona erdi. Bu sene ülkemiz çapında uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünden özel günler buruk geçse de sanal alemde yoğun bir bayramlaşma trafiği yaşandı. Cemiyet hayatının pek çok renkli ismi paylaştıkları fotoğraflarla evlerinden kutlama yaparken, yaşı 65 ve üzeri olanlar kendilerine ayrılan süre içinde yürüyüşe çıkarak bayramın sefasını sürdü.

Süleyman Orakçıoğlu, bahçesinde eşi Ahu ve kızı Sare’nin fotoğraflarını çekerek, aile büyükleriyle paylaştı. Berran Kançal, Nişantaşı’ndaki evinden Hilton’a kadar yürüyüp, form tuttu. Beste Yurttaş balkonunda eşi Mustafa Yurttaş’la bol bol sohbet etti. Ceylan Çapa, Gümüşsuyu’ndaki terasında annesi Şebnem Çapa’nın yeni kreasyon çekimlerine yardımcı olurken, iş insanı Eda Erdoğan da çocuklarıyla bahçesinin tadını çıkardı.

Engin Keçeli, geçtiğimiz hafta yeni yaşına giren kızı Lara ile bayram boyunca eğlendi. Koronavirüs tedavisinin ardından kızını aldığı gibi Bodrum’a giden Esra Oflaz Güvenkaya, Mandarin’deki yazlığında dinlenerek bayramı geçirdi. Firuz ve Deniz Kurbanzade, Dragos’taki evlerinden çıkıp sahilde bolca yürüyüş yaptı. Tekrar eski sağlığına kavuşan Rüştü Reçber, eşi Işıl Hanım’la dinlenme fırsatı yakaladı. Nejdet Ayaydın ise eşi ve çocuklarıyla ailece bayram kutlayarak, o anları sosyal medya hesaplarından sevenlerinin beğenisine sundu.