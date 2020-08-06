BİRAZ DENİZ BİRAZ TARİH

Parıltı Derneği’nin Başkanı Neşe Gönül, İstanbul’dan gelen dostlarını Side’de ağırladı

Türkiye’nin doğuştan görme engelli çocuklarını bağımsız yaşama hazırlayan Parıltı Derneği’nin Başkanı Neşe Gönül, kısa bir süre önce Antalya Side’de hizmet veren Miramare’de parıltı gençlerini ve dernek yöneticilerini ağırlamıştı.

Misafirperverlik konusunda sınır tanımayan Neşe Hanım’ın bu kez İstanbul’dan konukları vardı. Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel, Feryal Gülman ve Esra Soydan’ın aralarında bulunduğu ekip, keyifli halleriyle dikkat çekti. Günlerini otelin uçsuz bucaksız sahillerinde yürüyüş yapıp, bol bol sohbet ederek geçiren dostlar, diğer zamanlarda da başta Side’nin dünyaca ünlü Apollon Tapınağı olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezdi.