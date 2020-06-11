BİZ BİZE DAVET

Nafi Güral, ailesi ve dostlarıyla Sapanca’daki otellerinde bir araya gelip, keyifli bir gün geçirdi

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nafi-Gülsüm Güral çifti, çocukları Erkan Güral, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Gülden Güral, onların eşleri, torunları ve birkaç özel dostlarıyla Sapanca’daki otellerinde bir araya geldi. Konuklar, uzun bir aradan sonra gerçekleşen buluşmada, salgın nedeniyle uzak kaldıkları zamanların tadını doyasıya çıkardı. Yazın ilk günlerinde kuş sesleri arasında yürüyüşler yapıldı, sohbetler edildi, doğanın ortasındaki restoranda birbirinden güzel lezzetler keşfedildi. Bol bol hasret gideren ekip, bu mutlu günün anısına fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yurdumuz ekonomisine pek çok alanda hizmet veren aile şirketinde turizm grubunun başında bulunan Hediye Güral Gür’ün başkanlığını yaptığı yerlerin güvenli turizm sertifikası alması da, buluşmaya ayrı bir güven ve mutluluk kattı.