BİZ BİZE DAVETİ

Elif İnci Aras’ın, Acarkent’teki evinin bahçesinde verdiği ‘yaza merhaba’ daveti, cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi

İstanbul cemiyet hayatının ve sosyal sorumluluk projelerinin önde gelen isimleri arasında yer alan Elif İnci Aras, Acarkent’teki evinin bahçesinde ‘yaza merhaba’ daveti verdi. Pandemi günlerinde tüm önlemler alınarak düzenlenen öğle yemeğinde, konuklar ateşleri ölçülüp, bahçeye davet edildi. Modacı Özlem Süer imzalı göğüs dekolteli uzun kıyafetiyle misafirlerini karşılayan Elif Hanım, fiziğiyle dostlarından bol bol övgü aldı.



Sosyal mesafeyi unutmadan özenle hazırlanan yemekte, ikramları Elma Catering üstlendi. Baştan aşağı ortancalarla süslenen masa düzeni, davete ayrı bir hava katarken, misafirlere maske ve kolonya ikram edildi. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü günde, anne Aytül Karabey ve kayınvalide Meral Aras da, Elif Hanım’a büyük destek verdi. İlerleyen saatlerde sahne alan Mest Band müzik grubu ise, hareketli şarkılarıyla nefis bir gün yaşattılar. Davette, Ferda Bakay ve Arzu Özal’ın da yeni yaşına girişleri kutlandı.