Biz bize turnuvası

Cemiyet hayatının renkli isimlerinin, Kemer Country Golf Kulübü’nde kendi aralarında düzenlediği özel turnuva, eğlenceli anlara sahne oldu

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Golf Kulübü’nde, bu defa özel bir turnuva düzenlendi. Ulusal ve uluslararası birçok önemli golf müsabakasına ev sahipliği yapan Kemer Country Golf Kulübü’nde buluşan cemiyet hayatının ünlü simaları, günü kendi aralarında bir yarış düzenleyerek geçirdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen isimler, mini turnuvaya ‘Biz Bize’ adını verdi.

Takımlarda, Erhan Kamışlı, Hasan Akçakayalıoğlu, Selim Koray, Zuhal Pirinçcioğlu, Claus Lassen, Hakan Çarmıklı, Osman Müftüoğlu ve Selim Gülmen gibi üyeler sahaya çıktı. Önce Range’de ısınan sporcular, daha sonra sahada yerlerini alarak, mücadele etti. Renkli ve neşeli anların yaşandığı özel turnuva, tüm sporcuların birbirini tebrik etmesiyle sona erdi.