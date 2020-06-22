‘BİZE ÇALIŞMAK YAKIŞIR’

Abdi İpekçi Caddesi’nin yenileme ve düzenleme çalışmalarına Hüsamettin Namlıca davetiyle, Sinan Öncel ve İsmail Gülle de destek verdi

Yerli-yabancı lüks markaların, kafe ve restoranların ışıltısıyla dünyanın sayılı popüler adreslerinden biri olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, görkemli günlerine dönmeye hazırlanıyor. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ni Güzelleştirme Derneği ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle başlatılan, semte değer katacak yenileme ve düzenleme çalışmalarının ilk etabında sona gelindi. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ni Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüsamettin Namlıca, önceki gün perakende sektörünün önde gelen ve caddede dükkanları olan arkadaşlarına son çalışmaları gösterdi.

Moda dünyasının tanınmış isimleri Sinan Öncel ve İsmail Gülle, “Pandemi süresince çektiğimiz sıkıntı yeter, bize çalışmak yakışır” deyip, birkaç dakika da olsa maskelerini çıkarıp, işçilere destek oldular. Alt yapısından yaya yollarına, peyzaj çalışmalarından aydınlatma birimlerine kadar örnek olacak projeye, semtin sakinlerinden mimar Mustafa Toner, Gökhan Avcıoğlu ve Deniz Aslan da destek veriyor.