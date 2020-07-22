BODRUM BODRUM...

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Bodrum gecelerinde buluştu

Bodrum’un gündüzü kadar gece hayatı da oldukça hareketli geçiyor. Son zamanlarda sahnede yıldızı parlayan Deha Bilimlier, Yalıkavak’taki Pandemi Restaurant’ta sevenleriyle buluştu. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Burcu Hattat, Öznur-Burak Yakın, Aslı Aydın, Berna-Ediz Tuncay ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da vardı. Yaklaşık 200 misafirine unutulmaz bir gece yaşatan Bilimlier, repertuvarında yer verdiği Ahmet Kaya şarkılarının yanı sıra söylediği hareketli parçalarla da dikkat çekti. Yeni şubesini geçtiğimiz ay Bitez’de açan Kaşıbeyaz Restaurant’ta ise Suat Ateşdağlı, Ergül-Tuncay Azaphan, Dilek Azaphan, Ayşegül Yıldız, Nedim Saban ve Rita Mahrani’nin de aralarında bulunduğu isimler bir araya geldi. Konuklarıyla yakından ilgilenen mekanın sahibi Suat Kaşıbeyaz, lezzetli yemekleriyle tam not aldı.