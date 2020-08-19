BODRUM, KENAN’LA ÇOŞTU

Türk pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu, Caresse Bodrum’daki performansıyla unutulmaz bir gün batımına imza attı

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Kenan Doğulu, ‘Ken on the Beach’ projesi kapsamında Caresse, a Luxury Collection Resort&SPA Bodrum’da sahne aldı. Caresse Bodrum’un yatırımcısı Volkan ve Hakan Büyükhanlı’nın ev sahipliğinde Karaada manzaralı yaşam katının terasında performans sergileyen sanatçıyı izlemeye gelenler arasında, Oleksandr-Marina Yaroslavsky, Derin Mermerci, Burcu Esmersoy, Seda Sayan, İhsan-Suzan Küçükünsal, Berrin Ak, Tuğçe Eyilik, Didem-İzzet Antebi ve Diana Ahadpour gibi isimler vardı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen konserde Seda Sayan da sahneye çıktı.