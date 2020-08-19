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Türk pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu, Caresse Bodrum’daki performansıyla unutulmaz bir gün batımına imza attı

BODRUM, KENAN’LA ÇOŞTU

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Kenan Doğulu, ‘Ken on the Beach’ projesi kapsamında Caresse, a Luxury Collection Resort&SPA Bodrum’da sahne aldı. Caresse Bodrum’un yatırımcısı Volkan ve Hakan Büyükhanlı’nın ev sahipliğinde Karaada manzaralı yaşam katının terasında performans sergileyen sanatçıyı izlemeye gelenler arasında, Oleksandr-Marina Yaroslavsky, Derin Mermerci, Burcu Esmersoy, Seda Sayan, İhsan-Suzan Küçükünsal, Berrin Ak, Tuğçe Eyilik, Didem-İzzet Antebi ve Diana Ahadpour gibi isimler vardı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen konserde Seda Sayan da sahneye çıktı.

BODRUM, KENAN’LA ÇOŞTU

BODRUM, KENAN’LA ÇOŞTU

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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