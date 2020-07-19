BODRUM’DA ANLAMLI SERGİ

Sanata ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen Cengiz Karavan, cemiyet dünyasını Bodrum’da ağırladı

Yıllar yılı İstanbul ve Bodrum’da yer alan galerisinde açtığı birbirinden güzel sergilerle dikkat çeken Cengiz Karavan, sahibi olduğu CK’Art Gallery by Cengiz Karavan’ı Gündoğan’daki Bvs Günay iştirakiyle açılan Bvs Bosphorus Otel’in içinde açtı. Geniş bir katılımla gerçekleşen sergide Cengiz Bey, her sergisinden elde edilen gelirin önemli bir bölümünü bir sivil toplum örgütüne bağışladığını belirterek, sanatçıları okul çağındaki çocuklara destek olmaya davet etti. Bodrum’da tatilini geçiren iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı sergide, alanlarında ülkemizin en iyilerinden Devrim Erbil, Burcu Yavuz, Kenan Işık, İtalyan asıllı Türk ressam Gina Nincovitch ve rahmetli Tanju Demirci olmak üzere beş sanatçının, toplam 45 eseri yer alıyor.

Başkana özel kutlama

Pandemi sürecini Bodrum’da ailesiyle tatil yaparak geçiren Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder’in, yeni yaşına girişini derneğe üye arkadaşları sürpriz bir davetle kutladı. Aralarında Elif İnci Aras, Ayfer Toprak, İnci Koparan, Berna Çebi, Refika Güvensoy, Tülay Karadeniz, Yeşim Manav ve Özge Sander’in de bulunduğu neşeli grup, akşamüzeri ziyaretine gittikleri sevgili başkanlarının mutluluğuna ortak oldu. Özenle hazırlanan günde yenildi, içildi, mumlar alkışlar eşliğinde üflendi... Buluşmanın sonunda Argüder, sosyal medya hesabından, “Canım arkadaşlarım, dört dörtlük ağırlandığım, bu güzel sürpriz yaş günü kutlamam için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim” notunu düşerek, paylaşım yaptı.

Ünlü ressamdan sürpriz

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşlara kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği mahalle bahçeleri projesi kapsamında altıncı mahalle bahçesini Fetihtepe’de düzenlenen törenle açtı. Ünlü ressam Mehmet Sinan Kuran’ın da katıldığı ve çocuklarla duvarları boyadığı etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, toplam 36 farklı noktada daha mahalle bahçesi açacaklarını söyledi. 600 metrekarelik alana inşa edilen parkta, basketbol sahası, hobi bahçesi, oyun grupları, spor aletleri, dinlenme ve satranç alanı bulunuyor.