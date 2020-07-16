BODRUM’DA GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Hilton’un lüks koleksiyon markası LXR Hotels&Resorts’un dünyadaki dördüncü oteli, Bodrum’da açıldı

Hilton’un lüks koleksiyon markası LXR Hotels&Resorts’un; Anguilla, Dubai ve Londra’dan sonra dünyada dördüncü, Türkiye’de ise ilk oteli, Susona Bodrum, konuklarını ağırlamaya başladı. Yüksek standartlarıyla öne çıkan ve Ege deneyimi yaşatan otelin açılışına, İstanbul ve Bodrum’dan tanıdık isimler katıldı. Merkezde, ilk gün Malva’da Nükhet Duru, ikinci gün Frankie Beach Club’da Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars, son gün de Alya’nın nefis müzikleri, yoga ve çeşitli sürprizlerle konuklarına unutulmaz bir hafta sonu sundu. Açılışında; Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Otellerden Sorumlu Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Susona Bodrum Genel Müdürü Arzu Topçu Civak, Frankie Beach Club ve Malva’nın yaratıcısı Kaya Demirer’in ev sahipliğinde çok sayıda ünlü isim katıldı.