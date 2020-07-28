Contemporary Istanbul’un Bodrum buluşması, cemiyet ve sanat hayatının tanınmış simalarını bir araya getirdi

Türkiye’nin uluslararası platformlardaki seçkin markalarından biri olan Contemporary Istanbul, aralık ayına ertelenen 15’inci edisyonunun hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürürken dostları, sponsorları ve danışma üst kurulu üyeleriyle Susona Bodrum’da buluştu. Kültür-sanat dünyası için önemli isimleri bir araya getiren davette, sanatta olduğu gibi yaşamın her alanında dayanışmanın, paylaşmanın ve umudun önemi vurgulandı. Buluşma, hem genel bir bilgilendirme hem de bu sene ilk kez dijital versiyonu sayesinde daha geniş kitlelere hitap edecek markanın yeni konumu ve iletişim stratejisi üzerine fikir alışverişi niteliğinde gerçekleşti. Contemporary Istanbul, 16-20 Aralık tarihleri arasında hem fiziksel hem de milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapacağı dijital bir fuar alanında dünyanın her köşesindeki sanatsevere sanatla ve İstanbul’la buluşma fırsatı sunacak.