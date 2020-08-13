BODRUM’DA ŞIK DAVET

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Bodrum’da bir kozmetik markasının tanıtımında buluştu.

Almanya’da üretilen ve Avrupa’da satış rekorları kıran Dr. Juchheim kozmetik ürünlerinin Türkiye lansmanı, Bodrum Frankie Beach’te gerçekleşti. Markanın Türkiye temsilcisi Şeyma Örskıran ve Alman güzellik uzmanlarının ev sahipliğindeki davete, Pervin Ersoy, Altın Mimir, Emel Oysal, Bilge Kuru, Ece Kurdoğlu, Ergül Azaphan, Dilek Ertek ve Mensure Özbek gibi isimler katıldı. Kozmetik ürünlerinin konuklardan tam not aldığı organizasyonda, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü.