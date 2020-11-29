Cemiyet hayatının tanınmış simaları, pandemi nedeniyle gittikleri Bodrum’da güzel havanın tadını çıkardı

Halikarnas diyarı Bodrum, tarihi günlerini yaşıyor. Kasım ayının sonuna gelmemize rağmen sıcak ve güneşli havada sahiller, yazı aratmayacak güzellikte... Pandemi nedeniyle cemiyet hayatının renkli simaları da şu günlerde Bodrum’u tercih ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kimileri yürüyüşte, kimileri denizin tadını çıkarırken, kimileri de hijyen-sosyal mesafeye dikkat ederek sohbet ve yemek buluşmalarından renkli kareleri paylaşıyor.

Bu sene pek çok rahatsızlık yaşayan Gül Ergi, Casa Costa’da yer alan evinde dinlenmenin tadını çıkarıyor. Bodrum-İstanbul arasında mekik dokuyan Burcu Şendir, Yalıkavak’ta paylaştığı kareyle dikkat çekti. Serim Sunguroğlu, kasım ayına rağmen yüzdüğünü belirtti. HNF Yatçılık’ın sahibi Ahmet Hanif, zaman zaman İtalya’dan getirdikleri teknelerin tanıtımını yaparken, fırsat buldukça da eşiyle koylarda farklı lezzetleri keşfetti.